Цены на продукты в Украине снова взлетят весной 2021 года. В основном подорожают зерновые, овощи и фрукты. Инфляция в этот период составит 7-8%.

Об этом со ссылкой на прогноз Нацбанка сообщает пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

Советник по стратегическому развитию Владимир Лапа отметил, что ранее в Украине уже серьезно подорожали яйца, поэтому их стоимость в дальнейшем существенно повышаться не будет. Но из-за подорожания кормов для животных может вырасти цена на мясо и мясные изделия.

Отмети, что важным фактором ускорения инфляции будет повышение минимальной заработной платы (до 6000 грн в январе и 6500 грн в декабре 2021 года), что, помимо роста потребительского спроса, приведет к увеличению издержек бизнеса на заработную плату и налоговой нагрузки.

Как сообщалось ранее, рост потребительских цен в Украине за 2020 год ускорился до 5% с 4,1% по сравнению с 2019 годом. А инфляция снизилась до 0,9% с 1,3% в ноябре и 1% в октябре 2020 года.Цены на хлеб, муку и кондитерские изделия в 2021 году вырастут на 15-25%. Цены на проезд в Украине взвинтят уже в феврале. Сначала подорожает тариф в пригородных и междугородних маршрутках, а следом планируют поднять цену частные столичные перевозчики и, возможно, муниципальный транспорт