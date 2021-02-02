Российский оппозиционер Алексей Навальный назвал президента РФ Владимира Путина «отравителем трусов» во время выступления в Московском городском суде, где рассматривается его дело сегодня, 2 февраля.

На суде рассматривается ходатайство ФСИН об отмене условного срока Навальному и замене его на реальный – до 3,5 года колонии минус 10 месяцев, которые обвиняемый провел под домашним арестом, передает Медуза.

Политика обвиняют в несоблюдении условий испытательного срока по приговору 2014 года.

Навальный заявил, что его пытаются посадить по делу, по которому он уже был признан невиновным, и, которое Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) было признано сфабрикованным.

«Если мы откроем уголовное право, ваша честь, я надеюсь, вы делали это пару раз, мы увидим, что ЕСПЧ является частью (российской судебной системы) и его решения обязательны (к исполнению)», – заявил оппозиционер.

Главный российский оппозиционер считает, что нанес еще более серьезную обиду российскому президенту тем, что не спрятался и участвовал в расследовании собственного отравления.

«И мы доказали, что именно Путин совершил это покушение на убийство. И вот это сводит с ума этого маленького вороватого человека в его бункере», – подчеркнул российский политик.

Навальный назвал Владимира Путина «чиновничком, которого случайно поставили на этот пост».

«Он никогда не участвовал в дебатах. Его единственный способ борьбы – убийство. В историю он войдет именно как отравитель. Вот знаете, был Александр Освободитель или Ярослав Мудрый. А у нас будет Владимир Отравитель трусов», – заявил он.

Также Навальный на суде выразил уверенность в том, что его судебный процесс «не будет воспринят людьми как сигнал того, что они должны больше бояться», поскольку «это не демонстрация силы, а демонстрация слабости».

Как мы уже рассказывали ранее, у Мосгорсуда, который сегодня решает судьбу российского оппозиционера Алексея Навального, задержаны более 200 человек.

А также, в РФ и продолжаются массовые протесты в поддержку оппозиции. Первые митинги «Свободу Навальному!» прошли 23 января. Повторно акции провели 31 января — Алексея Навального поддержали жители почти 100 городов. В итоге силовики задержали около 4,5 тысяч человек (82 журналистов).