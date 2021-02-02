Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович, который сбежал в Россию, раскрыл свой адрес в Ростове-на-Дону и пригласил туда ОГП и ГБР, якобы для дачи показаний по делу Майдана.

Подробности обнародовал Telegram-канал PavlovskyNews.

Так, исходя из опубликованных данных, политик проживает в частном доме – по ул. Еременко, 81, корпус В.

Янукович утверждает, что Государственное бюро расследований якобы сообщило неправдивую информацию о вручении ему подозрения в госизмене за «Харьковские соглашения». Поэтому он в очередной раз просит следователей о встрече на территории РФ, где он «получил временное убежище».

Его адвокат Виталий Сердюк также утверждает, что «место пребывания Януковича давно известно правоохранительным органам Украины».

В заявлении сказано, что Янукович «в очередной раз готов ко встрече и максимальному сотрудничеству со следствием для установления и наказания виновников преступлений 2014 года».

Как мы уже рассказывали ранее, апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины не удовлетворила ходатайство прокурора о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича по делу о незаконном присвоении резиденции «Межигорье».

А также, Януковичу объявили подозрение в государственной измене по делу «Харьковских соглашений».