Свыше 90% украинцев поддерживают тарифные протесты против повышения коммуналки. Одновременно с этим более 50% украинцев выступают за отставку правительства.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
На вопрос об отношении к тарифным протестам 91,1% респондентов ответили, что они скорее или полностью их поддерживают. Бунты не поддерживают — 6,3%.
Кроме того, 55,4% опрошенных людей скорее или полностью поддерживают идею отставки действующего правительства и формирования нового Кабмина Не поддерживают — 29,2%.
60,7% респондентов скорее или полностью поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Не поддерживают — 27,7%.
Также 47,6% респондентов скорее или полностью поддерживают идею отставки президента Зеленского и проведения внеочередных выборов, не поддерживают — 41,1%.
Как сообщалось ранее, украинцы в феврале получат новые платежки за электроэнергию по новым тарифам, в среднем сумма увеличится на 78 гривен.
Напомним, с 11 января по всей стране вспыхнули акции протеста против повышения коммунальных тарифов.