Свыше 90% украинцев поддерживают тарифные протесты против повышения коммуналки. Одновременно с этим более 50% украинцев выступают за отставку правительства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

На вопрос об отношении к тарифным протестам 91,1% респондентов ответили, что они скорее или полностью их поддерживают. Бунты не поддерживают — 6,3%.

Кроме того, 55,4% опрошенных людей скорее или полностью поддерживают идею отставки действующего правительства и формирования нового Кабмина Не поддерживают — 29,2%.

60,7% респондентов скорее или полностью поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Не поддерживают — 27,7%.

Также 47,6% респондентов скорее или полностью поддерживают идею отставки президента Зеленского и проведения внеочередных выборов, не поддерживают — 41,1%.

Как сообщалось ранее, украинцы в феврале получат новые платежки за электроэнергию по новым тарифам, в среднем сумма увеличится на 78 гривен.

Напомним, с 11 января по всей стране вспыхнули акции протеста против повышения коммунальных тарифов.