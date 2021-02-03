Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал решение о санкциях против Тараса Козака, народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и соратника Виктора Медведчука, и телеканалов Zik, «112 Украина» и NewsOne. По его мнению, это плохо.

Так он прокомментировал свой отказ подписать решение Совета национальной безопасности против правой руки Медведчука Тараса Козака, пишет «Бабель».

Разумков считает, что наказать его можно было с помощью украинского законодательства, не применяя санкций. Он считает, что аннулирование лицензий телеканалов – это плохо, несмотря на то, чьи они.

«Я воздержался. Санкции хорошо там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А здесь все не на месте. И по поводу каналов – санкции это плохо. Несмотря на то, чьи они», – сказал Разумков.

Как сообщалось ранее, США могут отменить санкции против газопровода «Северного потока-2», только если Германия сможет гарантировать защиту интересов Украины.

Министерство иностранных дел Украины требует наказать Россию за нарушение прав человека — речь идет о жестких подавлениях протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального.