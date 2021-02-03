В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 3 февраля.

В среду осадки прогнозируются только на западе и местами на севере. На остальной территории переменная облачность.

Температура воздуха: на западе до 5-8 тепла, на севере и в центре 1-4 тепла, на востоке 4-9 тепла, на юге 6-10 тепла.

Напомним, 2 февраля, в день сурка, сурок Тимка III не увидел своей тени, что по словам старшего преподавателя биофака Харьковского национального университета Надежды Токарской, является прогнозом раннего прихода весны.

При этом синоптики говорят, что весна в Украине в этом году наступит ближе к началу апреля. Народные синоптики прогнозируют морозы и снег в начале марта, но к середине месяца потеплеет. Правда, ненадолго. Затем снова пойдут дожди с мокрым снегом.

Как сообщал ранее Украинский гидрометеорологический центр, в феврале 2021 года средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла — на 1,5-2,0 градуса выше средних многолетних значений.Погода в феврале будет не сильно отличаться от января — ожидаются периоды потепления, морозы, снегопады. Синоптики прогнозируют, что весна немного задержится.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в феврале не порадует украинцев — ожидаются неприятные атмосферные явления и резкие перепады температур.