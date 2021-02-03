Правительство Израиля начинает вакцинацию от COVID-19 всех граждан страны старше 16 лет уже с 4 февраля. Это вызвано замедлением темпов вакцинации.
Подробности передает издание Times of Israel.
Как сообщают местные СМИ, в последние дни серьезно замедлились темпы вакцинации в стране и медучреждениям все сложнее завлечь людей из уже разрешенных групп на получение дозы вакцины. В некоторых местах уже начали прививать желающих.
А в одном из центров вакцинации пришлось выбросить часть вакцины из-за истечения срока использования.
До этого момента в Израиле вакцинировали людей старше 35 лет, а также старшеклассников 16-18 лет.
В то же время, правительство рассматривает сроки продления локдауна. Несмотря на замедление темпов распространения вируса, власти хотят продлить жесткий карантин до 7 февраля, чтобы избежать резкого увеличения социальных контактов людей.
Как мы уже рассказывали ранее, Швеция стала еще одной страной, которая при вакцинации от COVID не рекомендует вакцину AstraZeneca для пожилых людей. При этом ее могут задействовать на первом этапе вакцинации.
А в Украине, вакцина от COVID-19 в свободной продаже может появиться не раньше будущего лета.