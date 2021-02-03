Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 — абсолютно прогнозируемая, утверждают в Госпродпотребслужбе Киева.

Различные карантинные ограничения и регулярные вспышки коронавирусной инфекции продлятся минимум до апреля 2022 года, передает «Сегодня».

«Если сравнивать с теми темпами роста, которые были у нас в декабре. Новых вспышек заболеваемости в городе нет. Мы провели мониторинг в Киеве и в Киевской области. Результат – 47% людей в организованных трудовых коллективах, которые перенесли инфекцию, и у них есть антитела. То есть эти люди если и заболеют повторно, то в легкой форме. Но смертельных случаев среди них уже не будет. Можно сказать, что в мае месяце следует ожидать порог в 60%. Он станет фактически чертой по снижению агрессивности эпидемии», – заяви глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Также Рубан уверен, что начало вакцинации населения Украины будет означать постепенную победу над коронавирусом.

«Ожидается, что вакцинация стартует с начала марта этого года. Ее в первую очередь будут проводить для людей из группы риска. Это люди старше 65 лет и те, кто страдает от хронических заболеваний легких, сердечно-сосудистой системы. Вакцинация позволит снизить летальность в этой группе риска», – поясняет нам Олег Рубан.

Однако, несмотря на вакцинацию населения, ношение масок и социальная дистанция останутся обязательными еще на долгое время.

«Циркуляция возбудителя вируса будет и дальше продолжаться, поэтому ограничительные мероприятия будут продлены. На данный момент есть предложение от Министерства здравоохранения о введении адаптивного карантина. И это очень правильно. Что касается усиленных противоэпидемиологических мероприятий и максимальной циркуляции возбудителя, то мы его, к сожалению, будем еще наблюдать два сезона, как минимум до апреля 2022 года. Но он будет гораздо менее агрессивен, чем в предыдущие периоды», – резюмировал чиновник.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине зафиксировано 3285 новых случаев COVID-19 за сутки. В частности, заболели 156 детей и 186 медработников.

В то же время, Евросоюз ужесточил правила въезда из-за пандемии COVID-19 — утвердил новые рекомендации касательно ограничений на поездки в Шенгенскую зону.