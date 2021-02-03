После деоккупации Крыма имущество Черноморского флота должно перейти в собственность нашей страны.

Своим мнение в комментарии «Левому берегу» поделился вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, «харьковские соглашения» о размещении Черноморского флота РФ на территории Украины являются неконституционными.

«Мы для себя считаем эти соглашения никчемными. Тем более, что оккупант сам нарушил все, что можно было нарушить в этих договоренностях, равно как и Большой договор о дружбе, из которого мы вышли», – заявил он.

Резников подчеркнул, что в статье 17 Конституции говорится, что на территории Украины не могут размещаться иностранные военные базы: «Раньше для Черноморского флота РФ было исключение в переходных положениях Конституции, но в 2019 году его из текста исключили, а значит – Харьковские соглашения являются неконституционными».

Как сообщалось ранее, следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене (ч.1 ст. 111 УК Украины). В Офисе генпрокурора сообщали, что Янукович в 2010 году в Харькове, искусственно создавая предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, под предлогом получения скидки на газ, подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Россией. Этим документом был продлен на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ. В итоге в результате подписанных «харьковских соглашений» был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных сил РФ в Крыму вместо подготовки к их уменьшению и выводу с территории Украины.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что вопрос Донбасса и Крыма нужно выносить на всеукраинский референдум.