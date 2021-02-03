Чаще всего болеют COVID-19 в Украине люди возрастом 50-59 лет — они составляют 21,4% от всех заболевших.

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

Реже всех болеют дети в возрасте до 9 лет – 1,7%, и молодые люди от 10 до 19 лет – 3,9%. На граждан в возрасте от 20 до 29 лет приходится 9,9% всех больных коронавирусом.

Украинцы в возрасте 30-39 и 40-49 лет болеют почти одинаково часто – 17,8% и 18,6% соответственно. Большая доля больных также среди населения в возрасте 60-69 лет – 17,5%. Доля людей старше 70 лет составляет 9,2%.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что Украине могут создать реестр лиц, которые прошли вакцинацию от COVID-19.

Евросоюз ужесточил правила въезда из-за пандемии COVID-19 — утвердил новые рекомендации касательно ограничений на поездки в Шенгенскую зону.