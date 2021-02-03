В Украине зафиксировано 3285 новых случаев COVID-19 за сутки. В частности, заболели 156 детей и 186 медработников.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 2159 человек;

летальных случаев — 165;

Всего с начала пандемии в Украине:

заболело — 1227164 лица;

выздоровели — 1045473 лица;

летальных случаев — 23 089;

проведено ПЦР-тестов — 6299699.

В Великобритании от COVID-19 скончался 100-летний ветеран Второй мировой войны Том Мур, который стал героем страны после того, как за время пандемии собрал почти 33 млн фунтов для Национальной службы здравоохранения (NHS) на борьбу с пандемией.

Швеция стала еще одной страной, которая при вакцинации от COVID не рекомендует вакцину AstraZeneca для пожилых людей. При этом ее могут задействовать на первом этапе вакцинации.