Лицензии на вещание телеканалов «112», NewsOne и ZIK все еще действуют. Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ СНБО о введении санкций против Тараса Козака, народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и соратника Виктора Медведчука — под санкции попали также телеканалы.

Как рассказал член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Олег Черныш, аннулировать их можно только по решению суда, передает «Суспільне».



«Лицензии у них действующие, у них есть решение СНБО, которое, я надеюсь, уже получили или получим, и уже в соответствии с этим будем действовать. Пока лицензию и частоты в ZIK мы не будем, скорее всего, каким-то образом использовать. Потому это объявление конкурса, а сейчас конкурс мы не можем объявлять», — отметил он.

Черныш добавил, что представители телеканалов намерены обжаловать в судебном порядке решение о блокировке медиаресурсов:

«Они уже заявили, что будут обжаловать это в судах, и суд будет принимать решение относительно законности решения. Хочу сказать, что СНБО принял решение, которое нужно было принять много лет назад. Это мое личное мнение, это не мнение Нацсовета».

Напомним, кроме телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik под санкции, которые ввел своим указом президент Владимир Зеленский, попали также и самолеты лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его партнера Тараса Козака — на них они летали в Россию.

Также сообщалось, что санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака ввели из-за расследования спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.