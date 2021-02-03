Министерство культуры и информационной политики Украины направит в компанию YouTube решение СНБО относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK, «112 Украина». Украина будет просить закрыть их страницы на YouTube.

Такое заявление сделал глава Минкульта Александр Ткаченко, на своей странице в Telegram.

Министр утверждает, что эти каналы в эфирном, спутниковом, или в интернет-трансляциях представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины.

«Конечно, YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но уверен — популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент», — подчеркивает политик.

Напомним, кроме телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik под санкции, которые ввел своим указом президент Владимир Зеленский, попали также и самолеты лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его партнера Тараса Козака — на них они летали в Россию.

Также сообщалось, что санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака ввели из-за расследования спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.