Опубликован промежуточный прогноз распространения вакцин против COVID-19 — до июня препараты будут распределены в 92 страны с низким и средним уровнем доходов по международной инициативе COVAX.

Подробности обнародовал ЮНИСЕФ сегодня, 3 февраля.

«18 стран первыми получат 1,2 миллиона доз вакцин Pfizer/Biontech в рамках программы COVAX: Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Кабо-Верде, Колумбия, Сальвадор, Грузия, Мальдивы, Молдова, Монголия, Перу, Филиппины, Республика Корея, Руанда, Южная Африка, Тунис, Украина и Западный берег и Газа», — указано в сообщении.

Помимо 117 тысяч доз вакцины компаний Pfizer/BioNTech, Украина также может рассчитывать на 2 215 200 доз производства AstraZeneca/Oxford.

Как мы уже рассказывали ранее, Швеция стала еще одной страной, которая при вакцинации от COVID не рекомендует вакцину AstraZeneca для пожилых людей.

Тем временем, на территории оккупированного Российской Федерацией Донбасса началась вакцинация от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V».