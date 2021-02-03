Погода в Украине 4 февраля будет продиктована влиянием циклона » Siegbert» — в большинстве областей пройдут дожди.

Своим прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, полоса осадков будет двигаться постепенно, в течение суток с запада на восток.

При этом температура воздуха будет не февральской: 2-7 тепла днем, а на юге и юго-западе до 12 тепла. Прохладнее только на севере, там 0-4 тепла. По этой причине вместо дождя на севере, а также в Карпатах пройдет мокрый снег/снег.

Осадки будут сопровождаться порывистым ветром. Завтра порывы юго-западного ветра в большинстве областей Украины будут достигать скорости 15-20 метров в секунду.

В Киеве 4 февраля погода будет сложной. В столице ожидается дождь, местами, возможно, с мокрым снегом, и сильный юго-западный ветер. Дневная температура воздуха в Киеве завтра будет держаться на уровне 4 тепла.

С 5 февраля в Украине начнется постепенное понижение температуры воздуха. Прогнозируется гололедица.

Напомним, 2 февраля, в день сурка, сурок Тимка III не увидел своей тени, что по словам старшего преподавателя биофака Харьковского национального университета Надежды Токарской, является прогнозом раннего прихода весны.

При этом синоптики говорят, что весна в Украине в этом году наступит ближе к началу апреля. Народные синоптики прогнозируют морозы и снег в начале марта, но к середине месяца потеплеет. Правда, ненадолго. Затем снова пойдут дожди с мокрым снегом.

Как сообщал ранее Украинский гидрометеорологический центр, в феврале 2021 года средняя месячная температура в Украине составит от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла — на 1,5-2,0 градуса выше средних многолетних значений.Погода в феврале будет не сильно отличаться от января — ожидаются периоды потепления, морозы, снегопады. Синоптики прогнозируют, что весна немного задержится.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в феврале не порадует украинцев — ожидаются неприятные атмосферные явления и резкие перепады температур.