Война на Донбассе и агрессивные действия пророссийских сил на оккупированных территориях нанесли ущерб Украине в размере 120 миллиардов долларов.
Такое заявление сделал вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, передает LB.ua
Политик подчеркнул, что эта сумма касается исключительно имущественного ущерба.
«По мнению же Венского института международных экономических исследований, минимально на восстановление региона потребуется около 22 миллиарда долларов. Всё это – приблизительные цифры, однако то, что они колоссальны — факт», — сказал он.
Также вице-премьер отметил, что сейчас в Украине никто не может ответить на вопрос о том, сколько осталось государственного и коммунального имущества на оккупированной территории и какой ущерб нанесен от его отчуждения.
«Я уже молчу о частном. Если бы мы решили в нашем законопроекте ещё и на этот вопрос ответить, то этот документ никогда бы не появился», — подытожил Резников.
Как мы уже рассказывали ранее, в Донецкой области начато досудебное расследование по факту вовлечения детей в военный конфликт.
Также стало известно, что после деоккупации Донбасса под тотальную амнистию попадут далеко не все. Кроме того, те, кто просто работал на оккупантов, могут быть ограничены в правах.