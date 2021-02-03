4 февраля отмечают Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, день памяти святого апостола Тимофея (Тимофеев день) и день памяти преподобного Макария Жабинского, Белевский чудотворца.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

День памяти святого апостола Тимофея

Святой апостол Тимофей происходил из Ликаонские города Листры в Малой Азии. Он был обращен ко Христу в 52 году святым апостолом Павлом. Святой Тимофей закончил жизнь мученически. В Эфесе язычники совершали праздник в честь идолов и носили их по городу, сопровождая нечестивыми обрядами и песнями. Святой епископ Тимофей пытался останавливать их. Язычники напали на святого апостола, били его, влачили по земле и побили камнями. Мученическую смерть за Христа святой апостол Тимофей воспринял в 80 году.Тимофеев день, Тимофей — полузимник

Свое народное прозвище Тимофей получил за то, что этот день считается серединой зимы.

Приметы 4 февраля

Если в мороз «потеет» стекло — это к потеплению;

если по стеклу бегут узоры — холода продлятся еще долго.

Если видно солнце — значит, весна будет ранняя.

Снегопад на Тимофея обещал хороший урожай зерновых.

Пасечники в этот день наблюдали за пчелами — точнее, прислушивались к звукам из омшанике. Если жужжали насекомые едва слышно — это означало, что все идет хорошо; если же гудение было неспокойным — то с пчелиной семьей не в порядке.Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями или Всемирный день борьбы против рака — ежегодное мероприятие.

Цель этого Дня — привлечь внимание общественности к этой глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, и значительно снизить смертность от рака.Также в этот день отмечают:

Национальный день домашнего супа в США

День рождения резиновых галош

Снежный фестиваль в Саппоро (Фестиваль снежных фигур в Саппоро)

Как мы уже рассказывали ранее, 15 февраля православные празднуют Сретение Господне — один из 12 главных церковных праздников.

