Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы намерена приложить все усилия для восстановления полноценной работы контрольных пунктов «Счастье» и «Золотое».

Об этом сообщили в официальном канале украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе в Telegram.

Так, украинское правительство предоставит автобусы, которые будут перевозить пассажиров через линию разграничения, и обеспечит пункты пропуска всем необходимым для работы.

Украинская делегация сосредотачивается на разблокировании российской стороной работы КПВВ, сохранении режима прекращения огня и освобождении пленных. Кроме того, сейчас продолжается обсуждение условий ремонта газораспределительной станции в городе Марьинка.

Кроме того, на финальной стадии на данный момент находятся договоренности сторон по четырем новых участкам разведения войск и 19 участкам разминирования.

Как мы уже рассказывали ранее, РФ озвучили жесткое требование взять на себя ответственность за выполнение договоренностей, достигнутых на саммите «нормандской четверки» в Париже касательно ситуации на Донбассе.

Тем временем, эксперты уверены, что президент России Владимир Путин не готов закончить войну на Донбассе. Ситуация может измениться только в случае смены политической обстановки в РФ.