Российская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) раскритиковала закон о переходном периоде, который будет регулировать деоккупацию Донбасса, на котором настаивает украинская сторона.
Соответствующее заявление сделал российский представитель на переговорах Борис Грызлов, передает «РИА Новости». В РФ считают, что этот закон якобы будет нарушать минские соглашения.
«Об этом говорит и так называемый законопроект «О государственной политике переходного периода», сочиненный киевской властью. Этот проект грубейшим образом нарушает минские соглашения и прямо предусматривает дискриминацию и репрессии против жителей Донбасса со стороны Украины», — утверждает Грызлов.
По его мнению, принятие такого закона якобы будет означать односторонний выход Киева из минских соглашений.
Как мы уже рассказывали ранее, война на Донбассе и агрессивные действия пророссийских сил на оккупированных территориях нанесли ущерб Украине в размере 120 миллиардов долларов.
Тем временем, в Донецкой области начато досудебное расследование по факту вовлечения детей в военный конфликт.