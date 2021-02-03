Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против Тараса Козака, народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и соратника Виктора Медведчука. Под санкции попали также 8 компаний, которые владеют телеканалами Zik, «112 Украина» и NewsOne.

Эфир Zik, «112 Украина» и NewsOne уже отключили, они вещают в YouTube.Санкции ввели против восьми компаний:

ООО «Новости 24 часа»,

ООО «Новые коммуникации»,

ООО «Телерадиокомпания «112-ТВ»»,

«Новый формат»,

«Ариадна ТВ»,

«ТВ Выбор»,

«Партнер ТВ»

«Лидер ТВ».



Санкции предусматривают блокирование активов этих компаний, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, остановку исполнения экономических и финансовых обязательств.

Организациям запретят пользоваться радиочастотами Украины, ретранслировать/распространять телепрограммы, предоставлять телекоммуникационные услуги, аннулируют или приостановят лицензии и иные разрешения на осуществления деятельности.

Кроме того, аналогичные санкции против Козака и его предприятий могут ввести и на территории США, ЕС и других государств. Решение будут принимать правительства этих стран после сообщения МИД Украины о санкциях.

Санкции против Козака будут действовать 5 лет. Они предусматривают блокирование его активов, ограничение торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, вывода капиталов за пределы Украины, остановку исполнения экономических и финансовых обязательств, полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами и тому подобное.