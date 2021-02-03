Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против Тараса Козака, народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и соратника Виктора Медведчука. Под санкции попали также 8 компаний, которые владеют телеканалами Zik, «112 Украина» и NewsOne.
Эфир Zik, «112 Украина» и NewsOne уже отключили, они вещают в YouTube.Санкции ввели против восьми компаний:
- ООО «Новости 24 часа»,
- ООО «Новые коммуникации»,
- ООО «Телерадиокомпания «112-ТВ»»,
- «Новый формат»,
- «Ариадна ТВ»,
- «ТВ Выбор»,
- «Партнер ТВ»
- «Лидер ТВ».
Санкции предусматривают блокирование активов этих компаний, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, остановку исполнения экономических и финансовых обязательств.
Организациям запретят пользоваться радиочастотами Украины, ретранслировать/распространять телепрограммы, предоставлять телекоммуникационные услуги, аннулируют или приостановят лицензии и иные разрешения на осуществления деятельности.
Кроме того, аналогичные санкции против Козака и его предприятий могут ввести и на территории США, ЕС и других государств. Решение будут принимать правительства этих стран после сообщения МИД Украины о санкциях.
Санкции против Козака будут действовать 5 лет. Они предусматривают блокирование его активов, ограничение торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, вывода капиталов за пределы Украины, остановку исполнения экономических и финансовых обязательств, полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами и тому подобное.