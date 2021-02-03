Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что в Украину завезут исключительно проверенную и безопасную вакцину от COVID-19.

Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания правительства.

«В Украину будет завезена только проверенная и безопасная вакцина, которая прошла все необходимые клинические испытания и утверждена в других странах. Уверяю: все, кто изъявит желание сделать бесплатную прививку, получат такую возможность в соответствии с Национальным планом вакцинации», — пообещал премьер.

Также он рассказал, что в Украине уже подготовлена инфраструктура для организации вакцинации.

«Более 500 мобильных бригад будут осуществлять вакцинацию, первые 50 начнут работу в этом месяце во всех регионах страны. Кроме того, будет работать более 4 тыс. кабинетов прививок и 50 центров в крупных городах», — добавил Шмыгаль.

Как ранее рассказывал главный санврач Виктор Ляшко, сначала в Украине будут прививать вакциной компании Pfizer, а затем препаратом АstraZeneca.

Вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться приблизительно 15 февраля.

Как мы уже рассказывали ранее, чаще всего болеют COVID-19 в Украине люди возрастом 50-59 лет — они составляют 21,4% от всех заболевших.

Тем временем, Всемирная организация здравоохранения призывает развитые страны мира отказаться на начальном этапе от планов быстрой массовой вакцинации населения против COVID-19.