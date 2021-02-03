Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе за сутки 3 февраля устроили один циничный обстрел позиций ВСУ. К счастью, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими военными.
Детали сообщает пресс-центр штаба ООС.
Так, вражеские обстрелы были зафиксированы близи Гнутово. Боевики открывали огонь из автоматического станкового гранатомета.
В результате вражеских выстрелов ни один украинский военный не пострадал.
«О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ», — говорится в сообщении.
Как мы уже рассказывали ранее, война на Донбассе и агрессивные действия пророссийских сил на оккупированных территориях нанесли ущерб Украине в размере 120 миллиардов долларов.
Тем временем, Арестович заявил, что Украина не может заявить о срыве перемирия на Донбассе, поскольку для этого якобы нет никаких оснований.