В Европейском Союзе позитивно отреагировали на введение властями Украины санкций в отношении телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», которые принадлежат Виктору Медведчуку – нардепу от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Также поддержали принятые меры и в США.

Такое заявление сделал представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий, передает «Укринформ».

«Могу сказать, что уже сегодня, начиная с самого утра, и со вчерашнего вечера, очень одобрительно отнеслись в Европейской комиссии и Службе внешней политики ко вчерашнему решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о наших санкциях (против указанных телеканалов, – ред.). Это пока неофициальная реакция, но я думаю, что во время визита премьер-министра в Брюссель мы услышим и официальную. Важно правильно все это позиционировать», – резюмировал Точицкий.

Дипломат также отметил, что вопрос санкций ЕС «остается чувствительным». Если Украина хочет иметь более эффективную реакцию, «нам следует четко формулировать досье», считает он.

«США поддерживают усилия (Украины, – ред.) по противодействию злонамеренному влиянию России, принятые вчера в защиту суверенитета и территориальной целостности в соответствии с ее законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в инфовойне против суверенных государств», – указано в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.

Как мы уже рассказывали ранее, Минкульт направит в компанию YouTube решение СНБО относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK, «112 Украина». Украина будет просить закрыть их страницы на YouTube.