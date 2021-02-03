После деоккупации Донбасса под тотальную амнистию попадут далеко не все. Кроме того, те, кто просто работал на оккупантов, могут быть ограничены в правах.

Об этом в интервью «Левому берегу» заявил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, в законопроекте о государственной политике переходного периода зафиксируют категории людей, на которых амнистия не будет распространяться. В дальнейшем это пойдет в основу закона о порядке освобождения от наказания.После деоккупации Донбасса под амнистию не попадут:

лица, которые совершили наиболее серьезные преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда;

лица, которые совершили тяжкие или особо тяжкие преступления, повлекшие смерть пострадавших;

лица, которые совершили тяжкие или особо тяжкие преступления против жизни и здоровья граждан, против воли, чести, достоинства, свободы, против мира, безопасности человечества и так далее.

В то же время сотрудники аппарата так называемых администраций на территории ОРДЛО не попадают под такие категории. Однако, по мнению Резникова, должен быть выписан отдельный закон об ответственности для тех, кто работал на оккупационный режим:

«Наш законопроект о госполитике переходного периода должен давать понимание: те, кто работал на оккупанта, но не совершал тяжких преступлений, не подпадают под уголовное преследование. Но это не означает, что они не будут ограничены в своих правах».

Он уточнил, что такие люде не смогут работать в органах государственной власти, судах, правоохранительных органах.

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников также отмечал, что после деоккупации Крыма имущество Черноморского флота должно перейти в собственность нашей страны. По его словам, «харьковские соглашения» о размещении Черноморского флота РФ на территории Украины являются неконституционными.

Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович говорит, что на Донбассе имеют место только отдельные нарушения режима прекращения огня. По его словам, Украина не может заявить о срыве перемирия на Донбассе, поскольку для этого нет никаких оснований.