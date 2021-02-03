Почти две трети украинцев (61,7%) поддерживают действующую норму закона об обслуживании на украинском языке.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Больше всего норму об обслуживании на украинском поддерживают жители запада и центра (соответственно, 79,4% и 66,2%), меньше всего — жители востока (38,8%, 55,8% не поддерживают). На юге 49% поддерживают ее, а не поддерживают — 46,2%. На Донбассе поддерживают 59,5%, не поддерживают — 32,1%.

В Днепре разгорелся языковой скандал в школе №137. Учительница младших классов назвала детей из русскоязычных семей врагами народа.

Как сообщалось ранее, в Национальном педагогическом университете имени Михаила Драгоманова вспыхнул скандал — преподавателя и профессора Евгению Бильченко уличили в том, что она ненавидит Украину и выступает на каналах «ДНР» и российском телевидении.

Известная украинская телеведущая Снежана Егорова подняла у себя в Facebook скандальный языковой вопрос. На своей странице она опубликовала шутку на тему закона об украинском языке, и поинтересовалась у поклонников, что они думают по этому поводу.