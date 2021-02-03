В Украине больше не обязательно вести бумажные трудовые книжки. По желанию сотрудников их можно оставить, но работодатель уже не обязан хранить документ. Кроме того, пенсии благодаря электронному учету стажа будут назначать автоматически.

Об этом говорится в законопроекте №3623. Как пишет «Обозреватель», документ во втором чтении рассмотрят на заседании Верховной Рады.

Автор документа – премьер-министр Денис Шмыгаль считает это прорывом: «Те, кто сталкивался с оформлением пенсии, знает, сколько времени теряется при оформлении выплаты. Для всех нас, кто будет выходить на пенсию, это большое послабление».

Издание также отмечает, что данные из трудовых книжек будут переноситься в реестр в течение пяти лет. Правда главный научно-экспертный комитет Верховной Рады уже отметил минус законопроекта: нет вывода о том, готовы ли базы данных, и будут ли они защищены.

Как будут назначать пенсию и оформлять на работу

При оформлении на работу можно будет не подавать трудовую книжку – достаточно паспорта, ИНН и других документов (работодатель, например, может потребовать справку о медицинском осмотре).

Пенсию теперь будут насчитывать автоматически. Не придется обращаться в Пенсионный фонд, собирать справки, доказывать свой стаж и подтверждать его. Закон о пенсионном обеспечении позволяет украинцам исключать то время работы, когда у них был низкий заработок. Пенсионный фонд изначально должен считать так, как выгоднее будущему пенсионеру. Но если вдруг возникнут проблемы, уже после назначения выплаты можно будет обратиться к чиновникам с просьбой провести перерасчет.

Украинцы смогут получить электронный документ с информацией о своем стаже в интернете. Такой документ может понадобиться, если того требует работодатель (например, для конкурса на должности у вас должен быть стаж в соответствующей сфере). Правда, для этого нужно оформить электронную цифровую подпись. Также в Кабмине рассматривают возможность использовать технологию BankID. То есть идентифицировать себя можно будет и с помощью банковской карточки.

Как сообщалось ранее, украинцы могут потерять право на пенсию при одной ошибке в Трудовой книжке — ошибке в написании имени.

Пенсию в Украине с 60 лет уже с 2027 года смогут получать только те украинцы, которые будут иметь 35 лет трудового стажа.