На Донбассе скончался военнослужащий Вооруженных сил Украины, который получил ранение во время вражеской атаки вблизи Курахово в Марьинском районе.

Об этом сообщает ТСН. Боец умер в госпитале в Донецкой области.

Известно, что он получил тяжелое ранение, когда боевики сбросили с беспилотного летательного аппарата гранату на позиции ООС. Медики в течение нескольких дней пытались спасти его жизнь.

Отметим, боец ВСУ стал 5 украинским армейцем, который погиб на фронте с начала 2021 года.

Как сообщалось ранее, 2 февраля снайпер пророссийских террористов тяжело ранил украинского военного на Донбассе. Военнослужащий ООС скончался.

Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович говорит, что на Донбассе имеют место только отдельные нарушения режима прекращения огня. По его словам, Украина не может заявить о срыве перемирия на Донбассе, поскольку для этого нет никаких оснований.