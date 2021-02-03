После того, как суд изменил Алексею Навальному условный срок на реальный, в Москве и Петербурге начались стихийные протесты.

Как пишет «Дождь», сразу после объявления решения суда штабы Навального анонсировали акцию у Манежной площади, но туда срочно стянули подразделения силовиков и автозаки, а саму площадь моментально перекрыли.

В итоге протестующим не удалось собраться на Манежной площади, поэтому несколько колонн направились по прилегающим улицам. Жесткие задержания были в Дмитровском переулке: там силовики избили дубинками людей с поднятыми вверх руками. Также СМИ показывали кадры, как ОМОНовец бьет по голове журналиста только за то, что тот сделал сотруднику замечание.



Пострадал как минимум один протестующий — российские журналисты показали, как мужчине заматывали бинтами голову в карете «скорой».Жесткие задержания прошли также и в Петербурге. Там силовики снова применяли электрошокеры.Всего задержали более тысячи человек, 828 — в Москве. При этом у здания Мосгорсуда, где прошло заседание, задержали около 300 человек.Фото: Денис Каминев / Дождь