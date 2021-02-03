В Совете национальной безопасности и обороны предполагают, что после закрытия каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK введут санкции и против других.
Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, таких антиукраинских каналов «очень много» в стране, передает «Прямой».
«Таких каналов очень много. Как только у нас будут соответствующие документы, а не эмоции, мы сразу будем делать соответствующее реагирование. Обращаю внимание, не имеет значения — это на востоке, западе, на юге или в любом другом месте», — заявил Данилов.
Ранее секретарь СНБО сообщил, что санкции против телеканалов ввели на основании обращения Верховной рады от 2018 года и секретной информации, которая поступила из Российской Федерации.
Как мы уже рассказывали ранее, Минкульт направит в компанию YouTube решение СНБО относительно санкций против телеканалов NewsOne, ZIK, «112 Украина». Украина будет просить закрыть их страницы на YouTube.
Тем временем, в США и ЕС позитивно отреагировали на введение властями Украины санкций в отношении телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина»