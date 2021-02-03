Всемирная организация здравоохранения призывает развитые страны мира отказаться на начальном этапе от планов быстрой массовой вакцинации населения против COVID-19.

Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис считает, что сейчас необходимо обеспечить доступ как можно большему числу людей к прививкам по всему миру, и на данном этапе правильнее будет вакцинировать только самые уязвимые категории граждан.

Как пишет газета «Факты», это заявление прозвучало на фоне «войны вакцин», которая вспыхнула в разных регионах. Наиболее громким получился конфликт между Евросоюзом и Великобританией. ЕС разрешил в конце января использовать для массовой вакцинации еще одну вакцину — компании AstraZeneca.

Брюссель подписал с ней контракт еще в августе 2020 года. Компания получила предоплату в размере 336 миллионов евро. Однако 22 января AstraZeneca неожиданно сообщила о том, что из-за нехватки производственных мощностей не сможет до конца марта поставить вакцину в ЕС в согласованных объемах. Брюссель получит на 60% меньше обещанного.

Еврокомиссия заподозрила, что на компанию давит британское правительство, и десятки миллионов доз вакцины, предназначенных для ЕС, будут отданы Лондону. При этом заводы AstraZeneca расположены в Бельгии и Нидерландах, то есть на территории Евросоюза. Брюссель был готов принять решение о введении строгого контроля над производителями вакцин против коронавируса, чьи предприятия находятся в ЕС. Их собирались обязать сначала выполнить свои обязательства перед Евросоюзом и только потом осуществлять поставку вакцин другим заказчикам. В итоге после взаимных обвинений и угроз этого удалось избежать. AstraZeneca пообещала пересмотреть свои возможности и увеличить поставки в ЕС.

Тем не менее очевидно, что темпы вакцинации в странах Евросоюза заметно отстают от тех, что наблюдаются в Израиле, США и Великобритании. Из 450 миллионов человек, проживающих в ЕС, первую дозу вакцины получили только примерно 10 миллионов.

При этом в ЕС по-прежнему рассчитывают оперативно провести вакцинацию. Эти планы основаны на том, что фармацевтические компании, уже получившие разрешение на свои вакцины, наращивают мощности. Одновременно с этим появляются новые вакцины-кандидаты: американский препарат NVX-CoV2373 от Novavax, вакцина концерна Johnson & Johnson.

Как сообщалось ранее, чаще всего болеют COVID-19 в Украине люди возрастом 50-59 лет — они составляют 21,4% от всех заболевших.

Евросоюз ужесточил правила въезда из-за пандемии COVID-19 — утвердил новые рекомендации касательно ограничений на поездки в Шенгенскую зону.