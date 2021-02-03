Министерство образования и науки Украины подготовило проект приказа о повышении должностного оклада работников учебных заведений, учреждений образования и научных учреждений в 2021 году.

Подробности опубликованы на сайте Федерации профсоюзов Украины.

«Должностные оклады (тарифные ставки, ставки заработной платы) с 1 января 2021 года рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда — 2 670 гривен, с 1 декабря 2021 года — 2 893 гривны», — указано в документе.

На сегодняшний день, должностной оклад работника 1-го тарифного разряда составляет 2 225 гривен.

Таким образом, с 1 января оклад вырастет на 20%, а с 1 декабря — еще на 8,3%. Общее повышение составит 30%.

Накануне, 20 января Кабмин повысил зарплаты работников бюджетных учреждений. Оклады увеличиваются из-за повышения минимальной зарплаты в Украине.

Так, с 1 января 2021 года должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда ЕТС — 2 670 гривен, а с 1 декабря 2021 года — 2 893 гривны.

Сейчас должностной оклад работника 1-го тарифного разряда составляет 2 225 гривен. Таким образом, за 2021 год оклад вырастет на 30%.

Как мы уже рассказывали ранее, средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2020 года выросла на почти две тысячи гривен и составила 14 179 гривен.

При этом самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Киеве — 21 812 грн, самая низкая – в Черниговской области — 10 921 грн. Разница между показателями в этих регионах достигает 10 891 грн.