Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе за сутки 4 февраля устроили несколько активных обстрелов позиций ВСУ. В результате был ранен украинский военнослужащий.
Подробности обнародовала пресс-служба оперативно-тактической группировки «Север» в Facebook
Террористы обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия.
«В результате обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Бойца оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — указано в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
Украинская сторона через СЦКК сообщила мониторинговой миссии ОБСЕ об происшествии.
Как мы уже рассказывали ранее, российского террориста «ДНР» Евгения Малаева, который ранее был убит на Донбассе, посмертно наградили орденом. Примечательно, что наградное удостоверение выдано от имени президента России Владимира Путина.
А также, стало известно, что после деоккупации Донбасса под тотальную амнистию попадут далеко не все. Кроме того, те, кто просто работал на оккупантов, могут быть ограничены в правах.