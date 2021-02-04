До 2023 года Украина должна полностью отказаться от российской и белорусской электроэнергии и стать частью электросети Европейского Союза.

Такое заявление в эфире ток-шоу «Большая политика» сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Нужно пройти технологический путь, нужно привести свою систему в соответствие с европейскими стандартами. Мои коллеги из Министерства энергетики движутся по этому пути. Насколько мне известно, это (2023, — ред.) ранний срок, когда можно подготовить свою систему к переходу на работу по европейским стандартам», — заявил глава МИД.

Министр также пояснил, почему Украина до сих пор покупает электричество из РФ: «Физически наша система с советских времен присоединена к российской и белорусской электросистемам. Поэтому в критических ситуациях с точки зрения обеспечения электроэнергией происходят вынужденные временные закупки электроэнергии у тех, к кому ты присоединен».

https://youtu.be/FV7m6zJeQH4?t=1157

Как сообщалось ранее, украинцы в феврале получат новые платежки за электроэнергию по новым тарифам, в среднем сумма увеличится на 78 гривен.

Свыше 90% украинцев поддерживают тарифные протесты против повышения коммуналки. Одновременно с этим более 50% украинцев выступают за отставку правительства.