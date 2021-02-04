При переходе Украины обратно на адаптивный карантин, Киев будет отнесен к «оранжевой зоне» на постоянной основе.
Такое заявление сделал начальник управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает Украина 24.
Он отметил, что уже на следующей неделе в Киеве на основании последних данных определят эффективность локдауна.
«Будем видеть показатели по Киеву. Сегодня мы можем говорить о том, что город Киев будет постоянно находиться в «оранжевой зоне», потому что мегаполис и в нем большое количество организованных коллективов», — отметил Рубан.
Согласно первым заявлениям, усиленные противоэпидемические и карантинные ограничения из-за эпидемии COVID-19 будут действовать в Украине до весны 2022 года.
Напомним, уже в скором времени Кабмин рассмотрит введение адаптивного карантина с разделением страны на четыре зоны, в каждой из которых есть свои ограничения.
Основные ограничения — обязательный масочный режим, особенности работы общественного транспорта в зависимости от зоны и работа бизнеса.
Как мы уже рассказывали ранее, карантин в Украине могут продлить минимум до 30 апреля. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что уже в этом году Украина может победить COVID-19.
Тем временем, ученые из Кембриджского университета обнаружили 11 случаев мутации британского штамма B.1.1.7, названной E484K, которая способствует быстрому распространению коронавируса в Южной Африке и Бразилии.