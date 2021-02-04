Федеральная служба безопасности сообщает о задержании в Армянске украинки, которая пыталась попасть на территорию аннексированного Крыма «в обход пункта пропуска».

«Гражданка Украины задержана сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым при попытке незаконного пересечения государственной границы в обход установленного пункта пропуска в сторону Российской Федерации, – сообщили в ведомстве провластному крымскому изданию «Крыминформ», пишут «Крым.Реалии».

Российские силовики утверждают, что у украинки не было при себе документов, которые бы удостоверяли ее личность. В ФСБ также уточняют, что женщину 1966 года рождения пограничники задержали в нескольких сотнях метров от российского автомобильного пункта в Армянске.

Возбуждено уголовное дело по статье о «пересечении государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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