Первым в мире вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) заразился солдат Первой мировой войны, который голодал в Африке и ел обезьян.

Такую гипотезу высказал эпидемиолог, профессор Жак Пепин из канадского Университета Шербрука, передает газета Daily Mail.

По мнению профессора, один из солдат заразился во время охоты в лесу. Он убил шимпанзе и при разделке туши поранился, через рану попал вирус.

Эпидемиолог объяснил, что это был военнослужащий союзных войск, которые вторглись в германскую колонию в Камеруне. Во время марш-бросков в отдаленной африканской местности, по словам Пепина, главным врагом солдат оказались не пули противника, а голод. Армия не смогла достаточно обеспечить их продовольствием, поэтому военные были вынуждены охотиться на любую доступную дичь.

По версии профессора, нулевой пациент с ВИЧ мог появиться уже в 1916 году. К концу войны он оказался в столице соседнего Конго Леопольдвиле (сейчас Киншаса), где запустил первую цепочку передачи вируса. Как считает эксперт, по ряду причин город оказался идеальной средой для распространения ВИЧ, оттуда болезнь попала на Гаити, а затем в США и Европу.

Отметим, еще в 2014 году исследователи подтвердили гипотезу о том, что ВИЧ возник вследствие передачи человеку вируса иммунодефицита обезьян (Simian immunodeficiency virus, SIV). Этот вирус, носителями которого являлись шимпанзе из юго-восточной части Камеруна, наиболее близок ВИЧ группы М — причине более 90% случаев инфекции.

В 1920 году вирус попал в столицу Бельгийского Конго — город Леопольдвиль, а оттуда, спустя 17 лет, — в Браззавиль, столицу Республики Конго (центральный город Французской Экваториальной Африки). К началу 1940-х годов вирус попал в города Лубумбаши и Мбужи-Майи (Демократическая республика Конго). Его основными «средствами перемещения» были реки и железные дороги.

Причиной вспышки пандемии ВИЧ-инфекции в 1960-х годах, по мнению ученых, стало активное развитие проституции в регионе, а также, как ни странно, попытки властей бороться против других заболеваний: людям делали прививки и уколы, не обращая внимания на состояние шприцев.

Напомним, ранее французский вирусолог, лауреат Нобелевской премии 2008 года Люк Монтанье заявил, что не исключает, что коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает опасное инфекционное заболевание — COVID-19, был создан в лаборатории. Ученый говорит, возможно произошла случайная утечка. По мнению вирусолога, структура вируса показывает, что это разработка молекулярных биологов, а не творение природы. Люк Монтанье почеркнул, что коронавирус имеет следы ВИЧ и малярии, и его могли синтезировать в ходе поиска вакцины против ВИЧ.Симптомы ВИЧ и СПИД у женщин и мужчин.