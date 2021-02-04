Температура воздуха 14 февраля в Киеве будет самой низкой за последнее десятилетие, прогнозируют синоптики.

Погода в Украине 14 февраля

На день влюбленных, 14 февраля, в столице похолодает до -14 градусов, ночью температура опустится до -25. При этом, ожидается ясная солнечная погода без осадков.

Температура будет ниже, чем была 16 и 17 января, которые были самыми холодными днями с начала 2021 года.

Более того, такие сильные морозы в последний раз накрывали столицу в 2012 году. Тогда температура была ниже на два градуса, а именно -26,8.

Воздушные массы, которые идут в Украину будут ультра арктическими — самыми холодными, которые в принципе существуют.

Перед аномально низкими температурами Киев еще и засыпет снегом. Осадки будут каждый день с 8 по 12 февраля. Наиболее активно столицу будут заметать в грядущий понедельник. Тогда же усилится ветер.

Когда в Украине потеплеет

До нулевой температуры термометр опустится только 26 февраля. До этого дня в среднем днем будет -6 градусов по Цельсию.

Как мы уже рассказывали ранее, в пятницу в Украину придет похолодание. Местами температура воздуха опустится до 12 градусов.

Также синоптики прогнозируют, что весна в Украине в этом году наступит ближе к началу апреля. Народные синоптики прогнозируют морозы и снег в начале марта, но к середине месяца потеплеет. Правда, ненадолго. Затем снова пойдут дожди с мокрым снегом.