Жители оккупированных районов Донецкой и Луганской могут проходить тестирование на COVID-19 на КПВВ и при необходимости получить бесплатное лечение.

Такое заявление сделал главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает «Укринформ».

В пунктах пропуска въезжающие на территорию Украины устанавливают мобильное приложение «Дій Вдома» и делают тест на COVID-19 в сервисной зоне. Если он негативный, самоизоляция или обсервация не нужна, а информация об этом появится в базе.

В случае, если у человека нет возможности установить приложение, он должен пробыть 14 дней в пункте обсервации, чтобы проверить, не появятся ли у него симптомы коронавируса.

В случае подтвержденного COVID, лечение в Украине будет для него бесплатным, как и для всех жителей подконтрольных территорий.

Граждане, которые не хотят делать тест на КПВВ, тоже должны установить приложение, а после в течение 48 часов доехать до указанного пункта самоизоляции или же пройти тестирование в частной лаборатории.

Отметим, с начала пандемии на неоккупированной части Донецкой области COVID-19 заразились 44 тысяч человек, 902 из них умерли. На Луганщине было выявлено 13 тысяч заболевших, количество летальных случаев – 397.

Как мы уже рассказывали ранее, в общественном транспорте крайне небольшой риск заражения COVID-19 в случае, если пассажиры соблюдают все меры предосторожности, включая социальную дистанцию и масочный режим.

А тем временем, в Украине среди всех выявленных подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 80,3% закончились выздоровлением, а 2% — смертью.