На Запорожской ТЭС произошла авария, несколько населенных пунктов остались без света.

Об этом мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил в Facebook.

Известно, что ДТЭК Запорожская ТЭС отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции «Луч» Запорожьеоблэнерго. В ДТЭК сообщили, что из-за замыкания на подстанции сработали защиты на блоках Запорожской ТЭС, что не позволило допустить большей аварии. На момент происшествия в работе было задействовано 3 энергоблока, суммарной мощностью 750 МВт.

Остановка станции привела к кратковременному отключению света в Энергодаре, но энергоснабжения города восстановлено.

«Весь Энергодар, а также соседние населенные пункты, в том числе и город Днепрорудное остались без электроснабжения. По предварительной информации, к этому привела авария на ЗаТЭС ДТЭК. Все блоки тепловой станции внезапно сели на «ноль». Электроснабжение в городе начало частично восстанавливаться», сообщил Орлов.

Напомним, в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы произошел крупный пожар. Погибли четверо человек. Трагедия произошла в реанимационном боксе COVID-отделения, там погибли три пациентки и анестезиолог. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу — 26. Все больные находились под аппаратами ИВЛ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до 2023 года Украина должна полностью отказаться от российской и белорусской электроэнергии и стать частью электросети Европейского Союза.