4 февраля под стенами Верховной Рады, где должны рассмотреть законопроект о системе общественного здоровья №4142, собрался митинг противников вакцинации.

Об этом сообщает Vesti.ua.

Одна из участниц акции заявила, что выступает против принудительной вакцинации, даже если закон не предусматривает такой нормы, в обществе все равно могут требовать вакцинироваться. По мнению женщины, например, справку о прививках могут потребовать при устройстве на работу, или в учебных заведениях.

Накануне глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий предлагал исключить из этого законопроекта раздел о вакцинации из-за «острой дискуссии, которую вызвали определенные нормы».

Парламентарий уточнил, что вопросы вакцинации продолжат регулироваться действующим законом «О защите населения от инфекционных болезней» 2000 года.

Законопроект № 4142 предусматривает, в частности, презумпцию согласия на вакцинацию: если родители хотят отказаться прививать ребенка, они должны будут написать заявление об отказе от вакцинации.

Ранее ученые из Кембриджского университета обнаружили 11 случаев мутации британского штамма B.1.1.7, названной E484K, которая способствует быстрому распространению коронавируса в Южной Африке и Бразилии. При этом антитела, которые извлекли из крови людей, получивших вакцину BioNTech/Pfizer, показали, что эта вакцина в 10 раз менее эффективна против вируса с мутацией E484K.

Всемирная организация здравоохранения призывает развитые страны мира отказаться на начальном этапе от планов быстрой массовой вакцинации населения против COVID-19.