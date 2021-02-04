5 февраля католическая церковь чтит память святой Агаты, а православная церковь отмечает день святого Агафангела, а также великомученика Климента.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, эти два человека (Агафангел и Климент) в свое время пострадали за веру в Иисуса Христа, получили большое количество пыток от язычников, но от правды не отреклись.

Приметы 5 февраля:

Много снега — много хлеба.

Если на Агафья ударил мороз, и светит солнце, значит, в августе будет жарко.

Солнечный день — будет ранняя весна.

Если синицы громко щебечут утром — жди морозов в ближайшее время.

Белка скачет по деревьям — возможно наступление оттепели.

По примете 5 февраля много снега лежит на земле — год будет урожайным.

Сильный мороз — весна наступит рано.

Погода после полудня позволяет понять, каким будет январь следующего года.

Также 5 февраля — Всемирный день Нутеллой, Международный день бармена, в Мексике — День конституции, в Сан-Марино — День освобождения, а в Конго — День президента.

4 февраля, напомним, отмечали Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, день памяти святого апостола Тимофея (Тимофеев день) и день памяти преподобного Макария Жабиньского, Белевский чудотворца.