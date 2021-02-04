Один из задержанных во время акции протеста у здания телеканала «НАШ» угрожает совершить самоубийство.

Подробности происшествия сообщили в полиции Киева. Мужчина залез на окно отделения полиции и угрожает прыгнуть вниз, если его попытаются снять.

На опубликованном очевидцами видео можно услышать, как мужчина требует, чтобы на место прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Я требую, чтобы Аваков явился прямо сюда. Я требую, чтобы здесь появились все телеканалы. Чтобы они транслировали мои требования. Я требую, чтобы закрыли телеканал «НАШ». Я требую, чтобы все пророссийские телеканалы были закрыты», — сказал мужчина.

В то же время, в полиции не сообщили, подробности о личности этого мужчины.

«Это один из задержанных под телеканалом», — сказали в полиции.

Как мы уже рассказывали ранее, сегодня под телеканалом «НАШ» в Киеве протестовали с требованием его закрытия. Во время акции начались стычки между участниками и правоохранителями. В результате были задержаны четверо митингующих.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против Тараса Козака, народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и соратника Виктора Медведчука. Под санкции попали также 8 компаний, которые владеют телеканалами Zik, «112 Украина» и NewsOne.