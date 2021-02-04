Российского террориста «ДНР» Евгения Малаева, который ранее был убит на Донбассе, посмертно наградили орденом. Примечательно, что наградное удостоверение выдано от имени президента России Владимира Путина.

Соответствующие фотодоказательства опубликовал на своей странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).

Также он подчеркнул, что боевик находился в базе военных преступников на сайте «Миротворец».

«Хроники «гражданской» войны. Евгений «Танк» Малаев из города Волгоград РФ участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе 9 ОМСП российско-оккупационных войск. Погиб 19 февраля 2020 года и по «случайному» стечению обстоятельств уже 14 октября награжден президентом РФ орденом «Мужества» посмертно. Вот такие странные «совпадения» уже 7 лет происходят. Но многим не интересно такие факты знать, «одна же история», – пишет офицер ВСУ.

Напомним, гибель Малаева в феврале 2020 года подтверждали и его товарищи. Они утверждали, что наемник был ярым сторонником идеологии «русского мира».

Согласно информации в его досье на «Миротворце», подразделение боевика дислоцировалось на Новоазовском направлении.

Оккупанта подозревали в сознательном нарушении государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими формированиями территорию Донбасса.

Как мы уже рассказывали ранее, российская делегация в ТКГ раскритиковала закон о переходном периоде, который будет регулировать деоккупацию Донбасса, на котором настаивает украинская сторона.

Тем временем, война на Донбассе и агрессивные действия пророссийских сил на оккупированных территориях нанесли ущерб Украине в размере 120 миллиардов долларов.