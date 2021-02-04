Карантин в Украине могут продлить минимум до 30 апреля. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что уже в этом году Украина может победить COVID-19.

Соответствующее заявление он сделал на встрече Европейской бизнес-ассоциации «Глобальный обзор экономики Украины».

По его словам, карантин будет продлен до 30 апреля:

«Но я уже говорил, что это, скорее всего, к сожалению, не конечная дата, когда карантин завершится… Он будет продолжаться в той или иной форме, возможно, с ослаблениями. Возможно, он будет адаптивным и в зависимости от того, как будут штаммы вируса развиваться… он может меняться. Не нужно иметь никаких иллюзий, мы все еще находимся на этапе борьбы с коронавирусом».

При этом Шмыгаль не исключает, что Украина может победить коронавирус уже в этом году: «Ожидаем победы в этом году, но апрель месяц — это такой показатель… Как мы будем двигаться дальше».

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Ранее ученые из Кембриджского университета обнаружили 11 случаев мутации британского штамма B.1.1.7, названной E484K, которая способствует быстрому распространению коронавируса в Южной Африке и Бразилии. При этом антитела, которые извлекли из крови людей, получивших вакцину BioNTech/Pfizer, показали, что эта вакцина в 10 раз менее эффективна против вируса с мутацией E484K.

Всемирная организация здравоохранения призывает развитые страны мира отказаться на начальном этапе от планов быстрой массовой вакцинации населения против COVID-19.