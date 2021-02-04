После пожара в инфекционной больнице Запорожья, который закончился смертью четырех человек, полиция задержала ответственного за пожарную безопасность в лечебном учреждении.

Подробности обнародовала пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«В ходе досудебного расследования, осмотров места событий, обысков установлены факты нарушений в деятельности этого медицинского заведения требований законодательства Украины о пожарной безопасности и об объектах с повышенной опасностью», — указано в сообщении.

В прокуратуре сообщили и о наличии подозрений в «использовании медицинского оборудования без наличия соответствующих разрешений, с нарушением установленных правил, что привело к утечке кислорода через систему искусственной вентиляции легких с последующим его критическим накоплением в помещении палаты и взрывом с возникновением пожара».

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Напомним, трагедия произошла в реанимационном боксе COVID-отделения, там погибли три пациентки и анестезиолог. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу — 26. Все больные находились под аппаратами ИВЛ. Предварительная причина гибели — отравление угарным газом.

Также появилась информация о том, что причиной пожара в реанимационном боксе COVID-отделения Запорожской областной инфекционной больницы мог стать взрыв аппарата искусственной вентиляции легких.