В Украине среди всех выявленных подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 80,3% закончились выздоровлением, а 2% — смертью.

Такое заявление сделал главный санврач — замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в ходе дискуссии «Пандемия Covid-19 в контексте гуманитарного кризиса: ситуация на востоке Украины».

«В целом в Украине за период эпидемии подтверждено лабораторно 1 млн 221 тысяч случаев коронавирусной болезни. На данный момент имеем выздоровевших 1 млн 23 тысяч случаев, то есть 80,3% от всех выявленных. Но есть и негативная грустная тенденция, это 22 тысяч 760 случаев летальных в результате коронавирусной болезни», — утверждает Ляшко.

Замглава Минздрава также отметил, что общая летальность от COVID-19 в Украине составила менее 2%.

«В то же время наивысшая летальность регистрируется в Кировоградской области — 3,3%. Но в Кировоградской области наименьшее количество заболевших, потому и концентрация летальности в этой области наибольшая. Самая низкая летальность фиксируется в Ровненской и Черкасской областях», — резюмировал чиновник.

Среди всех летальных случаев, 84% — лица старше 60 лет.

По этой причине, люди старшего возраста будут получать вакцину в первую очередь после того, как вакцинируют медработников.

https://www.youtube.com/watch?v=YtCyDjp-X0s&feature=emb_title&ab_channel=GDIPMediaCenter

Как мы уже рассказывали ранее, опубликован промежуточный прогноз распространения вакцин против COVID-19 — до июня препараты будут распределены в 92 страны с низким и средним уровнем доходов по международной инициативе COVAX.

В то же время, карантин в Украине могут продлить минимум до 30 апреля. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что уже в этом году Украина может победить COVID-19.