В общественном транспорте крайне небольшой риск заражения COVID-19 в случае, если пассажиры соблюдают все меры предосторожности, включая социальную дистанцию и масочный режим.

Об этом свидетельствует исследование ученых из финского Технического научно-исследовательского центра VTT.

Они посчитали количество частиц в воздухе, которые могут распространяться более чем на два метра.

Согласно результатам исследования, риск заразиться COVID-19 в общественном транспорте минимальный, если пассажир носит маску.

«Типичный способ передвижения в общественном транспорте в тишине также является преимуществом: шумный пассажир выделяет капли в четыре раза больше, чем обычный бесшумный пассажир», — указано в сообщении.

Помимо ношения маски, финские ученые рекомендуют соблюдать дистанцию, где это возможно, поскольку это снижает риск заражения воздушно-капельным путем или инфекциями, передающимися с близкого расстояния.

Также хорошая гигиена рук снижает риск контактного заражения.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине зафиксировано 5082 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 258 детей и 220 медработников.

А в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы, которая лечила больных с коронавирусом, произошел крупный пожар. Погибли четверо человек.