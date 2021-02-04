Ученые из Кембриджского университета обнаружили 11 случаев мутации британского штамма B.1.1.7, названной E484K, которая способствует быстрому распространению коронавируса в Южной Африке и Бразилии.

Как говорится в сюжете CNN, антитела, которые извлекли из крови людей, получивших вакцину BioNTech/Pfizer, показали, что эта вакцина в 10 раз менее эффективна против вируса с мутацией E484K.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подтвердил, что случаи мутации были обнаружены в Бристоле и Ливерпуле, и теперь в затронутых районах этих городов будет проведено массовое тестирование.

Между тем первую дозу вакцины в Британии получили уже 10 млн человек, и ученые уверены, что программа вакцинации поможет снизить заболеваемость и смертность даже в том случае, если вакцина будет не так эффективна против новой мутации.

Украинский врач Тарас Жиравецкий считает, что вакцинацию от COVID-19 нельзя считать панацеей.

Всемирная организация здравоохранения призывает развитые страны мира отказаться на начальном этапе от планов быстрой массовой вакцинации населения против COVID-19.