Верховная рада внесла изменения в бюджет для выплат субсидий в связи с подорожанием электроэнергии.

Соответствующий документ предусматривает открытие новой бюджетной программы Министерству социальной политики Украины в сумме 1,4 млрд гривен.

Кто получит субсидии

Согласно закону, Кабинет министров в недельный срок должен определить порядок предоставления компенсации в связи с повышением тарифов на электрическую энергию на оплату электрической энергии:

населением, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности),

населением, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности),

многодетными, приемными семьями и детскими домами семейного типа.

Также, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что компенсации будут назначены в автоматическом режиме и за ними не нужно обращаться.

Как мы уже рассказывали ранее, владельцам электрокотлов в Украине предоставят монетизированную субсидию в размере 1000 гривен в месяц.

А также, правительство приняло ряд решений по упрощению порядка предоставления жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2021 году.