Большинство украинцев не доверяют украинским средствам массовой информации, а также институтам центральной власти.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

В декабре 2020 года СМИ доверяли только 30% граждан, при этом не доверяли — 46% респондентов.

Больше всего украинцы доверяют волонтерам, обычным людям в своем населенном пункте, армии и церкви.

Волонтерам, которые помогают армии, доверяют 74% респондентов. Волонтерам, которые помогают переселенцам, доверяют 66% респондентов. Обычным людям в своем населенном пункте доверяют 67%. Вооруженным силам Украины доверяют 66%. Церкви доверяют 52%.

Остальные институты имеют отрицательный баланс доверия-недоверия. Другими словам, украинцы массово не доверяют институтам центральной власти (президенту, парламенту, правительству), правоохранительным и судебным органам (национальная полиция, патрульная полиция, СБУ), а также СМИ (как украинским, так и российским).

Президенту доверяют только 34%. Только 14% доверяют правительству и 12% — парламента.

Патрульной полиции доверяют 34% респондентов, национальной полиции — 29%. Худший показатель имеет СБУ — 27%.

Если украинским СМИ доверяют 30%, то российским СМИ — 4%.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против Тараса Козака, народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и соратника Виктора Медведчука. Под санкции попали также 8 компаний, которые владеют телеканалами Zik, «112 Украина» и NewsOne.

Как сообщалось ранее, свыше 90% украинцев поддерживают тарифные протесты против повышения коммуналки. Одновременно с этим более 50% украинцев выступают за отставку правительства.

Почти две трети украинцев (61,7%) поддерживают действующую норму закона об обслуживании на украинском языке.